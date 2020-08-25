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ليبيا.. تواصل الاحتجاجات في طرابلس للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة

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ليبيا.. تواصل الاحتجاجات في طرابلس للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة
Reuters HM
احتجاجات في طرابلس الليبية
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خرج الآلاف من سكان العاصمة الليبية طرابلس إلى الشوارع يوم الثلاثاء، ونظموا مظاهرات للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

واتهم المحتجون حكومة الوفاق الوطني بمفاقمة أوضاعهم، وحملوها مسؤولية انقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر السيولة النقدية في المصارف.

كما ردد المتظاهرون شعارات تدعو حكومة الوفاق للاستقالة ومحاسبة من وصفوهم بالمسؤولين الفاسدين.

وتأتي هذه المطالب بعد تجدد التظاهرات لليوم الثالث تواليا في طرابلس ومدن ليبية أخرى.

المصدر: وكالات

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