مجلس السيادة السوداني يعلق على أنباء "تسمم" دقلو

نفى عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن عثمان التعايشي، صحة الأنباء حول تسمم رئيس وفد التفاوض لحكومة السودان الانتقالية لمباحثات السلام في جوبا، الفريق أول محمد حمدان.

وأكد التعايشي، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام، في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، أن ما تداولته صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض دقلو لحالة تسمم أخبار غير صحيحة.

وشدد التعايشي، حسبما نقلته وكالة "سونا" الرسمية، على أن رئيس وكل أعضاء الوفد السوداني بخير ويعملون دون توقف للوصول إلى سلام في القريب العاجل.

وسبق أن ذكرت "سونا"، يوم 22 أغسطس، أن دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، المعروف بلقب حميدتي، التقى في جوبا بالمبعوث الخاص للحكومة القطرية، مطلق القحطاني، حيث بحثا سير عملية مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، كما تطرق الاجتماع أيضا إلى اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور.

وكانت وساطة دولة جنوب السودان، قد أعلنت، يوم 21 أغسطس، تجميد التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى أجل غير مسمى، دون ذكر سبب تجميد المفاوضات.

المصدر: "سونا" + وكالات