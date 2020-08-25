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طائرات مساعدات عراقية جديدة تصل لبنان (صور)

أخبار العالم العربي

طائرات مساعدات عراقية جديدة تصل لبنان (صور)
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، وصول طائرة عسكرية تحمل عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

وقالت في بيان صحفي، إن "طائرة النقل العسكرية (C130) التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية، وصلت إلى مطار العاصمة اللبنانية بيروت، لنقل عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية".

طائرات مساعدات عراقية جديدة تصل لبنان (صور)

وأضافت، أن "العراق يسعى من خلال هذه المساعدات تخفيف الأزمة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة".

 

المصدر: RT

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