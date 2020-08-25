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الصحة اللبنانية: تسجيل 12 وفاة و532 إصابة جديدة بكورونا

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الصحة اللبنانية: تسجيل 12 وفاة و532 إصابة جديدة بكورونا
Reuters CK
تدابير احترازية ضد كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 وفاة و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 138، والإصابات إلى 13687.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 525 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و7 حالات بين الوافدين.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 7423 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن 1134 فحصا في ​المطار​.

المصدر: RT

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