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رئيسا وزراء السودان وإثيوبيا يعلقان على أزمة سد النهضة

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رئيسا وزراء السودان وإثيوبيا يعلقان على أزمة سد النهضة
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قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن بلاده على ثقة في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة عبر الحوار، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الخرطوم.

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وأضاف حمدوك خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإثيوبي :"نشكر إثيوبيا لدعمها المرحلة الانتقالية في السودان"، مستطردا: ": نؤكد على الحوار لحل أزمة سد النهضة".

بدوره قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد: "نحن نتعاون مع السودان بقضايا السلام والتنمية".

وبحث الجانبان أيضا دعم الاتحاد الإفريقي لحل قضية سد النهضة الإثيوبي عبر الحوار الثلاثي بين السودان وإثيوبيا ومصر.

المصدر: وكالات

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