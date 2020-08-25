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مصر.. المحكمة تصدر حكما مشددا ضد سيدة قتلت طفلتها الرضيعة بطريقة وحشية

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مصر.. المحكمة تصدر حكما مشددا ضد سيدة قتلت طفلتها الرضيعة بطريقة وحشية
Reuters
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قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بقتل نجلتها الطفلة في الخليفة.

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وكشف قرار الإحالة قيام المتهمة بقتل ابنتها عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطبقت يدها على فمها وكتمت أنفاسها حتى خارت قواها، قاصدة من ذلك قتلها، فأحدثت بها أعراض اسفكسيا كتم النفس الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت الطبيبة الشرعية بتحقيقات النيابة، التي تولت تشريح جثة المجنى عليها، فتبين أن الطفلة أنثى تبلغ من العمر عاما واحدا، وبها إصابات رضية واحتكاكية حيوية حديثة حدثت من جراء الضغط على تلك المناطق، بغرض سد المسالك الهوائية العليا، وكتم النفس، وبها أيضا إصابات بالرأس والصدر.

المصدر: اليوم السابع

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