سوريا .. مقتل طفل وجرح آخرين في تفجير بعبوة ناسفة في درعا
قتل طفل وأصيب أربعة مدنيين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في مدينة داعل بريف درعا جنوبي سوريا
ونقلت وكالة سانا عن قيادة شرطة درعا أن العبوة انفجرت الليلة الماضية قرب دوار مدينة داعل في ريف درعا الشمالي، وأشار المصدر إلى أن المصابين نقلوا إلى المشفى وتراوحت إصاباتهم ما بين المتوسطة والخطرة، ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية.
بينما ذكرت صفحات محلية في محافظة درعا أن الطفل المتوفى هو "مالك شادي أبو زريق" (7 سنوات) وهو من بلدة نصيب في الريف الشرقي لدرعا،
وأضافت أن المستهدف بالانفجار كان هو أحد "القياديين في مجموعة تابعة للأمن العسكري في درعا"
وقالت إن القيادي كان يستقل إحدى السيارات المدنية التي تم استهدافها بعبوة ناسفة، ومن ثم بإطلاق نار مباشر.
وذكرت بعض الصفحات أن الضحايا جميعهم يحملون كنية أبو زريق، وأن بين المصابين طفلين، أحدهما في السادسة، والثاني في العاشرة من العمر، إضافة إلى شابين أحدهما عمره 17 عاما.
المصدر: RT