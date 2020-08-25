 ملك الأردن يستقبل الكاظمي ويعقد اجتماعا ثنائيا في عمان قبيل القمة الثلاثية بحضور السيسي

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع ثنائي يجمع الملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

إقرأ المزيد

وقال الديوان في بيان صحفي، إن "الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، استقبلا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية – المصرية – العراقية".

وأضاف أن "عبدالله الثاني عقد بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لقاءً مع الكاظمي قبيل انعقاد القمة الثلاثية".

المصدر: RT