رئيس الوزراء الإثيوبي يصل على رأس وفد إلى الخرطوم (صور)

وصل رئيس الوزراء الاثيوبي، أبي أحمد، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية للسودان تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة بمجلس الوزراء لبحث التعاون الثنائي بين البلدين وموضوع سد النهضة الأثيوبي على نهر النيل.

RT

RT

المصدر: RT