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بسبب كورونا.. شوارع غزة خالية من المواطنين (صور)

أخبار العالم العربي

بسبب كورونا.. شوارع غزة خالية من المواطنين (صور)
RT
شوارع غزة خالية من المواطنين
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بدأ سريان قرار حظر التجوال في محافظات قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، ضمن الإجراءات الاحترازية، عقب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا داخل القطاع.

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إعلان حظر تجول كامل في قطاع غزة بعد تسجيل أول إصابات بكورونا خارج مناطق الحجر
إعلان حظر تجول كامل في قطاع غزة بعد تسجيل أول إصابات بكورونا خارج مناطق الحجر

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة في قطاع غزة فرض نظام الحظر الكامل لمدة 48 ساعة، عقب تسجيل أول حالات للإصابات بالفيروس خارج منطقة الحجر الصحي.

وقررت الحكومة، حسب مركز الإعلام والمعلومات التابع لها، "فرض حظر تجوال تام، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات".

وأوضح مركز الإعلام والمعلومات الحكومي أن وزارة الصحة سجلت "أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل قطاع غزة، من غير المحجورين الأربعة أفراد من عائلة واحدة".

بسبب كورونا.. شوارع غزة خالية من المواطنين (صور)
RT
بسبب كورونا.. شوارع غزة خالية من المواطنين (صور)
RT
بسبب كورونا.. شوارع غزة خالية من المواطنين (صور)
RT

المصدر: RT

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