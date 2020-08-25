بسبب كورونا.. شوارع غزة خالية من المواطنين (صور)

بدأ سريان قرار حظر التجوال في محافظات قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، ضمن الإجراءات الاحترازية، عقب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا داخل القطاع.

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وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة في قطاع غزة فرض نظام الحظر الكامل لمدة 48 ساعة، عقب تسجيل أول حالات للإصابات بالفيروس خارج منطقة الحجر الصحي.

وقررت الحكومة، حسب مركز الإعلام والمعلومات التابع لها، "فرض حظر تجوال تام، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات".

وأوضح مركز الإعلام والمعلومات الحكومي أن وزارة الصحة سجلت "أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل قطاع غزة، من غير المحجورين الأربعة أفراد من عائلة واحدة".

RT

RT

RT

المصدر: RT