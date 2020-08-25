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الدفاع الروسية: تعرض مدرعة روسية للاستهداف من قبل مسلحين خلال دورية روسية-تركية مشتركة في سوريا

الدفاع الروسية: تعرض مدرعة روسية للاستهداف من قبل مسلحين خلال دورية روسية-تركية مشتركة في سوريا

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: تعرض مدرعة روسية للاستهداف من قبل مسلحين خلال دورية روسية-تركية مشتركة في سوريا
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بتعرض مدرعة روسية اليوم الثلاثاء للاستهداف من قبل مسلحين خلال دورية روسية-تركية مشتركة في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الثلاثاء، إن مسلحين استهدفو دورية روسية تركية باستخدام قاذفة قنابل يدوية على الطريق السريع إم 4 في محافظة إدلب السورية.

ولفتت الوزارة إلى أنه جراء الحادث أصيب جنديان روسيان وإصابتهم خفيفة، فضلا عن تضررناقلة جند مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية وتم إجلاؤها وتوقفت الدورية.

المصدر: إنترفاكس

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