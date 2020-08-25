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نهاية مأساوية.. يمني غامر بعبور سيول جارفة بسيارته صحبة عائلته (فيديو)

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نهاية مأساوية.. يمني غامر بعبور سيول جارفة بسيارته صحبة عائلته (فيديو)
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أقدم رجل يمني في محافظة إب على تجاوز إحد مجاري السيول الجارفة بسيارته صحبة عائلته، ما أسفر عن وفاة جميع أفراد عائلته، ونجا هو.

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وكشفت مصادر أن السيارة التي جرفتها سيول الأمطار كانت تقل 6 أفراد، نجا منهم سائق السيارة فقط، ويدعى فواز الشرماني، وتوفيت امرأة و4 أطفال.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي السيول وهي تجرف السيارة، أثناء مغامرة السائق بالعبور من منطقة الصلبة، أمام بوابة الملعب بمديرية الظهار بمدينة إب.

المصدر: وكالات

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