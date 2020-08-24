الصحة المصرية: 18 وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين تسجيل 18 وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5280 والإصابات إلى 97478.

وأكدت الوزارة خروج 890 شخصا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

وقالت الوزارة إنها تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، مشدده على أنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 66817 وخروجهم من المستشفيات الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة... Publiée par ‎وزارة الصحة والسكان المصرية‎ sur Lundi 24 août 2020

المصدر: RT