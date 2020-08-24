إصابة نائب رئيس البرلمان العراقي بفيروس كورونا

أعلن حسن الكعبي، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا.

وقال في بيان صحفي: "قبل يومين شعرت بأعراض صحية غير مُطمئنة، وعلى إثرها أجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة التي ظهر فيها إصابتي بفيروس كورونا المستجد والحمد لله أولا وآخرا".

وأضاف: "أشكر كل من يسأل عني واعتذر عن عدم استطاعتي من الرد خلال الفترة الحالية، كما اطمأن شعبي الكريم وإخوتي وأخواتي في مجلس النواب بأن وضعي الصحي مُستقر لغاية اللحظة بفضله سبحانه وتعالى".

وتابع الكعبي: "دعائي من العلي القدير أن يحفظ العراق والعراقيين والإنسانية جميعا من خطر هذا الوباء اللعين ويُمّن كل المصابين والمبتلين بهذا المرض بالشفاء العاجل".

المصدر: RT