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لقاء افتراضي لشباب إسرائيليين وإماراتيين عبر الاتصال المرئي (فيديو)

أخبار العالم العربي

لقاء افتراضي لشباب إسرائيليين وإماراتيين عبر الاتصال المرئي (فيديو)
Reuters
لقاء افتراضي لشباب إسرائيليين وإماراتيين عبر الاتصال المرئي
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نشر شمعون آران محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي، مقطع فيديو وثق لقاء افتراضيا لشباب إسرائيليين وإماراتيين عبر الاتصال المرئي.

وقال آران إن اللقاء الافتراضي قصد التعرف على الثقافات والحضارات وأماكن الجذب السياحي في إسرائيل⁦⁩ والإمارات⁦.

وأفاد بأن جمعية "ISRAELis" هي من بادرت بإجراء اللقاء.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد أعلنتا في 13 أغسطس، عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين برعاية أمريكية.

المصدر: RT

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