لقاء افتراضي لشباب إسرائيليين وإماراتيين عبر الاتصال المرئي (فيديو)

نشر شمعون آران محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي، مقطع فيديو وثق لقاء افتراضيا لشباب إسرائيليين وإماراتيين عبر الاتصال المرئي.

وقال آران إن اللقاء الافتراضي قصد التعرف على الثقافات والحضارات وأماكن الجذب السياحي في إسرائيل⁦⁩ والإمارات⁦.

وأفاد بأن جمعية "ISRAELis" هي من بادرت بإجراء اللقاء.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد أعلنتا في 13 أغسطس، عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين برعاية أمريكية.

⁦🇦🇪⁩⁦🕊️⁩⁦🇮🇱⁩



لقاء افتراضي لشباب إسرائيليين وإماراتيين عبر الاتصال المرئي

للتعرف على الثقافات والحضارات وأماكن الجذب السياحي في إسرائيل⁦🇮🇱⁩ والإمارات⁦🇦🇪⁩



بادرت لإجرائه جمعية "ISRAELis"@Birameyal



إستمعوا الى الباحث @RashedBinHarib

الذي تحدث ل #تلفزيون_دبي عن اللقاء https://t.co/GnREU8MhiO — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 24, 2020

المصدر: RT