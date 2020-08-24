لقاء افتراضي لشباب إسرائيليين وإماراتيين عبر الاتصال المرئي (فيديو)
نشر شمعون آران محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي، مقطع فيديو وثق لقاء افتراضيا لشباب إسرائيليين وإماراتيين عبر الاتصال المرئي.
وقال آران إن اللقاء الافتراضي قصد التعرف على الثقافات والحضارات وأماكن الجذب السياحي في إسرائيل والإمارات.
وأفاد بأن جمعية "ISRAELis" هي من بادرت بإجراء اللقاء.
وكانت الإمارات وإسرائيل قد أعلنتا في 13 أغسطس، عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين برعاية أمريكية.
🇦🇪🕊️🇮🇱— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 24, 2020
لقاء افتراضي لشباب إسرائيليين وإماراتيين عبر الاتصال المرئي
للتعرف على الثقافات والحضارات وأماكن الجذب السياحي في إسرائيل🇮🇱 والإمارات🇦🇪
بادرت لإجرائه جمعية "ISRAELis"@Birameyal
إستمعوا الى الباحث @RashedBinHarib
الذي تحدث ل #تلفزيون_دبي عن اللقاء https://t.co/GnREU8MhiO
المصدر: RT