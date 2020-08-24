اليمن.. حصيلة إصابات كورونا في مناطق سيطرة حكومة هادي تصل إلى 1916

أعلنت السلطات الصحية اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تسجيل 5 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة.

وأشارت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، يوم الاثنين، إلى أن الإصابات والوفاتين تم تسجيلها في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 1916 حالة، وحصيلة الضحايا 555 شخصا.

وأضافت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1090 شخصا، وذلك بعد شفاء 4 حالات خلال اليوم الأخير.

المصدر: RT