اليمن.. حصيلة إصابات كورونا في مناطق سيطرة حكومة هادي تصل إلى 1916
Reuters Khaled Abdullah
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أعلنت السلطات الصحية اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تسجيل 5 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة.
وأشارت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، يوم الاثنين، إلى أن الإصابات والوفاتين تم تسجيلها في محافظتي حضرموت والمهرة.
آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن#معا_لمواجهة_كوروناpic.twitter.com/1gN49JwtpC— اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) August 24, 2020
وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 1916 حالة، وحصيلة الضحايا 555 شخصا.
وأضافت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1090 شخصا، وذلك بعد شفاء 4 حالات خلال اليوم الأخير.
المصدر: RT