عقيلة صالح يؤكد على حق التظاهر ويطالب أجهزة الأمن بحماية المتظاهرين في طرابلس

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، على "حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه"، مطالبا كافة الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين.

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وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان تعليقا على الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس: "يؤكد رئيس مجلس النواب على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه، فذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية".

وأكد عقيلة أن حق التظاهر مكفول شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي في بيانه "كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية بمدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم".

ودعا النائب العام تحمل مسؤولياته حيال الاعتداء غير المبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.

وخرج عدد من المتظاهرين الليبيين في شوارع العاصمة الليبية طرابلس مطالبين بإسقاط النظام الحالي في البلاد، وذلك على خلفية سوء الخدمات اليومية المعيشة والصحية ونقص في السيولة النقدية في المصارف بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات تصل إلى 10 ساعات يوميا.

المصدر: وكالات