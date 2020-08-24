السعودية تسمح لمواطنيها وأسرهم بالعودة إلى البلاد برا لأول مرة منذ الإغلاق

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، السماح لمواطنيها وأسرهم بالعودة إلى المملكة عبر الحدود البرية لأول مرة منذ إغلاق البلاد على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وأفادت المديرية العامة للجوازات في بيان بأنها "أتاحت السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم) والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة".

وأوضحت مديرية الجوازات أن هذا الإجراء "يأتي إنفاذا للتوجيهات الكريمة القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة".

وبينت أنه "يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم (من غير السعوديين) للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ عبر الدخول على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية".

وأكدت مديرية الجوازات "ضرورة إحضار شهادة فحص "PCR" لغير السعوديين بنتيجة سلبية من فيروس كورونا ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة.

وأغلقت السعودية حدودها البرية ومنافذها ومطاراتها في مارس الماضي، ضمن الإجراءات الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، قبل أن تتراجع عن تلك القرارات تدريجيا، ويبقى تعليق السفر الخارجي ساريا حتى الآن.

المصدر: "واس" + وكالات