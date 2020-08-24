مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار عرضي بقطاع غزة

قال مراسل RT مساء يوم الاثنين، إن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر في انفجار عرضي بموقع للمقاومة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال مراسل RT إن دوي انفجار سمع شرق مدينة غزة.

وأفاد الهلال الأحمر بأن "طواقم الجمعية تتعامل مع شهيد وإصابة من مكان الانفجار شرق حي الشجاعية بغزة".

ونفى الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة.

وكانت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي قد قصفت فجر الاثنين عدة مواقع في جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الحربية سلسلة غارات على أرض زراعية في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن المدفعية قصفت نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية بالإضافة إلى دبابات الجيش الإسرائيلي أغارت على مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية تابعة لحركة حمـاس في جنوب قطاع غزة بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية