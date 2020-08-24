رئيس الوزراء الإثيوبي في السودان بالتزامن مع زيارة مماثلة يجريها وزير الخارجية الأمريكي

يجري رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، غدا الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم تستغرق يوما واحدا، بالتزامن مع زيارة هي الأولى من نوعها لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، قال يبلتال أميرو السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهوري، إن رئيس الوزراء الإثيوبي سيصل للبلاد لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقال في تصريح صحفي إنه تلقى تأكيدا من البرهان بدعمه في أداء مهمته في السودان لتقوية العلاقات "ذات الجذور المتعددة" بين السودان وإثيوبيا.

وتابع أن زيارة رئيس الوزراء للخرطوم غدا تصب في ذات الاتجاه الرامي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار السفير يبلتال أميرو إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ناقش العلاقات الثنائية بين أثيوبيا والسودان في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لمناقشة استمرار الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل.

المصدر: RT + وكالات