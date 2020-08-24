الحكومة المصرية تراقب المخالفات بالأقمار الصناعية

كشف مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي أشرف عبد الحفيظ، أن الحكومة افتتحت مؤخرا مركز رصد لمخالفات البناء بـ "الأقمار الصناعية".

وأضاف خلال لقائه عبر قناة " دي إم سي" الفضائية، اليوم الاثنين، أن هذا المركز يقوم بالتصوير عن طريق الأقمار الصناعية لتتعرف من خلاله أجهزة الدولة على المتغيرات التي تحدث في أرض الواقع.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن هذا المركز يتابع المشروعات التي تتم ويتم معرفة حجم المحاصيل الزراعية التي يزرعها الفلاحون في المحافظات.

وتابع أنه خلال عام ونصف تم رصد 320 ألف متغير مكاني، ويتم التواصل مع المحافظات لمعرفة ما هو قانوني منها وما هو مخالف.

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط أن "هذا المركز يقوم أيضا برسم كل منشأة على خريطة مصر، وهذا يصب في بناء منظومة تخطيط متكاملة حتى نستطيع توجيه مشروعات التنمية واستثمارات الدولة في مسار صحيح".

المصدر: وسائل إعلام مصرية