العراق.. حالات الشفاء من كورونا تتفوق على الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تسجيل 3980 حالة، وهو الرقم الأعلى الذي تسجله الإحصائيات اليومية حتى الآن.

كما أعلنت الوزارة، تسجيل 3644 إصابة و91 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في العراق وحتى الآن، بلغت الإصابات 207985 إصابة، كما بلغت حالات الشفاء 150389 حالة، أما الوفيات فوصلت 6519 وفاة.

المصدر: RT