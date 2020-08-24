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العراق.. القبض على خمسة عناصر من "داعش" في نينوى

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العراق.. القبض على خمسة عناصر من
AFP
القوات العراقية تلقي القبض على مطلوبين - أرشيف
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ألقت مفارز الاستخبارات في محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الاثنين، القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش" مطلوبين وفق أحكام "المادة 4 إرهاب".

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أن "الإرهابيين عملوا في ما يسمى المعسكرات العامة وكتيبة الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة، ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وأضافت: "كما تم ضبط وكرين تابعين إلى عصابات داعش الإرهابية في جزيرة البعاج وهي عبارة عن دور سكنية مهجورة".

وأشارت الوكالة إلى "تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للقضاء وردم الوكرين من قبل الجهد الهندسي للقطاعات الماسكة للأرض دون تسجيل حادث يذكر".

 

المصدر: RT

 

 

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