الجزائر.. السجن عامين وغرامة مالية بحق الصحفي عبد الكريم زغليش

قضت إحدى محاكم قسنطينة في شمال شرق الجزائر، بالسجن عامين مع النفاذ على الصحفي والناشط عبد الكريم زغيلش لإدانته بتهمة "المساس بالمصلحة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

وأوضح المحامي جمال عيسوان أنه حكم على زغيلش الموقوف منذ شهر يونيو "بالسجن عامين مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها مائة ألف دينار".

وأضاف الدفاع أن "الملف فارغ وسنستأنف الحكم"، وذلك بعدما كان النائب العام طلب إنزال عقوبة السجن 3 سنوات بحق الناشط.

وسبق وأن حوكم عبد الكريم زغيلش بتهمة "البث الإذاعي عبر الوسائل الإلكترونية دون موافقة"، وفي 21 يناير أصدر القضاء حكما بسجنه لمدة 6 أشهر وغرامة مالية بقيمة 100 ألف في قضية البث الإذاعي عبر الويب دون ترخيص.

الحكم بالسجن عامين على عبد الكريم زغليش pic.twitter.com/psIfHyDPiR — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) August 24, 2020

المصدر: أ ف ب