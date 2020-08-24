طائرتا مساعدات عسكريتان مصريتان جديدتان تصلان إلى لبنان

أعلنت القوات المسلحة المصرية مواصلة تكثيف رحلات الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة لجمهورية لبنان لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وقالت القوات المسلحة المصرية إنه: "استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة".

وتابع البيان: "أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان في تاسع رحلات الجسر الجوي محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصري وجمعية البر والتقوى لتقديم الدعم للشعب اللبناني حتى يتجاوز المحنة الحالية".

وأعرب المسؤولون بدولة لبنان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية وعلى أهميتها الكبيرة بالنسبة للبنان نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

المصدر: RT