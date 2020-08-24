 
مباشر

كورونا يعطل أعمال اللجنة الدستورية السورية

أخبار العالم العربي

كورونا يعطل أعمال اللجنة الدستورية السورية
Reuters /dam/RAF
اللجنة الدستورية السورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olb9

أكد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في بيان تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية السورية بعد انتهاء الاجتماع الأول، بسبب إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أن السلطات السويسرية ومكتب الأمم المتحدة في جنيف على علم بالحادثة، وتم اتخاذ تدابير فورية تتماشى مع البروتوكولات للتخفيف من أي مخاطر، ويجري تعقب أي شخص ربما كان على اتصال وثيق بالأشخاص المتضررين.

وكانت مراسلتنا نقلت عن مصدر في المعارضة قوله إنه تم اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين المشاركين في اجتماعات اللجنة الدستورية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا