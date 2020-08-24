وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ بصنعاء: عازمون على الانتقال للخيارات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا

قال وزير الدفاع بحكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي يوم الاثنين، إنهم عازمون على الانتقال للخيارات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا.

وأكد وزير الدفاع خلال زيارته لللمرابطين بمربع الخنجر في محور خب والشعف بمحافظة الجوف، أنه "لا مهادنة مع عدوان يسعى إلى فرض واقع احتلالي وواقع غزو مقيت".

وتابع قائلا: "هذا العدو لا ينفع معه غير مواصلة المواجهة والمقارعة".

وأفاد العاطفي بأن قوة الردع اليمنية قادرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على إجبار "الغزاة" على الرحيل.

وصرح الوزير بحكومة الإنقاذ في صنعاء، أنهم "سيحققون الانتصارات تلو الانتصارات حتى استكمال تحرير كل الجغرافيا اليمنية واستعادة القرار الوطني السيادي".

وذكر خلال زيارته قائلا: "نحن مشاريع شهادة نذرنا أرواحنا في سبيل الذود عن الوطن والقيم وستظل أيدينا على الزناد".

وأوضح أن الشعب يمتلك اليوم من عوامل القوة ما يجعل اليمن قوة مهابة وفاعلة على مستوى المنطقة.

المصدر: RT