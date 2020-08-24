العراق يستعين بشركات عالمية لفحص أجهزة الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، أنها طالبت لجنة مختصة لتزويدها بقائمة باسماء الشركات العالمية لفحص الأجهزة المستخدمة في الانتخابات المبكرة القادمة.

وقالت المفوضية في بيان صحفي، إن "مجلس المفوضين عمل على تشكيل لجنة لاختيار شركة فاحصة لأجهزة الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المبكرة القادمة والتحقق منها، كما تم التوجيه بتشكيل وحدة انتخابات الخارج لتقديم خطة عمل تتضمن آلية تسجيل ناخبي الخارج بايومترياً وتوزيع بطاقة الناخب لهم".

وأضافت، أن "مجلس المفوضين بحث مع الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية (UNAMI) آلية تفعيل دور موظفي المفوضية في بناء القدرات والامكانيات والمهارات في الجوانب الادارية والاعلامية والعملياتية الفنية باستخدام التقنيات الحديثة".

وأشارت المفوضية إلى أن "المجلس يعمل على بحث ومناقشة الخطط الأمنية مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، لتأمين مراكز التسجيل وحمايتها وحركة الفرق الجوالة ومراكز الاقتراع والفرز والعد، فضلاً عن تأمين الحماية للمخازن الانتخابية ونقل المواد اللوجستية، كونها مهمة وطنية، حمايةً لصوت الناخب العراقي".

المصدر: RT