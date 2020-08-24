وزارة الري السودانية تحذر من فيضانات في الخرطوم غدا

حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية من أن محطة الخرطوم ستسجل غدا الثلاثاء 17.30 مترا متجاوزا أعلى رقم سجلته في سبتمبر من العام الماضي بـ4 سنتيمرات.

وقالت اللجنة في بيانها اليومي إنها ظلت تتابع موقف الفيضان بالبلاد من خلال محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان، موضحة أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 21 و22 و23 أغسطس كانت 17 و10 و15 ملم على التوالي مما يؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الثلاثاء، ليكون الوارد في حدود 675 مليون متر مكعب.

بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 22 و23 أغسطس 15 و13 ملم على التوالي مما يؤدي أيضا إلى إرتفاع في مناسيب أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأودت الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق السودان الأيام الأخيرة بحياة 72 شخصا، ودمرت 17063 مسكنا و129 مبنى عاما بشكل كامل.

المصدر: RT