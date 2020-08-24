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البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في استخدام "القوة المفرطة" خلال احتجاجات بالعاصمة الليبية

أخبار العالم العربي

البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في استخدام
Reuters
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دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام القوة المفرطة من قبل أفراد أمن موالين لحكومة الوفاق، ضد المتظاهرين بطرابلس أمس، ما أسفر عن إصابات.

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ورأي بيان للبعثة الأممية في ليبيا أن هذه التظاهرات كان دافعها "الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد".

وشدد البيان على أن "حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ولفتت البعثة الأممية في ليبيا إلى أنه في ضوء استمرار إفقار الشعب الليبي والتهديد باحتمال تجدد الصراع، تشدد البعثة على أن "الوقت حان كي يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانباً، وأن ينخرطوا في حوار سياسي شامل، كما  كان قد أعلن في الأسبوع الماضي كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح".

 المصدر: unsmil

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