وزير خارجية بريطانيا يلتقي مع نتنياهو وعباس للتأكيد على استئناف الحوار

يجتمع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذا الأسبوع، في محاولة لاستئناف الحوار بين الجانبين.

وقال راب في بيان اليوم الاثنين: "لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وكان الإعلان مؤخرا عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية بين إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات كاملة.

وأضاف راب: "تعليق إسرائيل لضم أراض هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

المصدر: رويترز