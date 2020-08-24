الأردن يعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا وحجر نظيره الأردني بعد استقباله

أعلن الأردن عن إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني بفيروس كورونا، وذلك خلال تأديته زيارة رسمية للمملكة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، اليوم الاثنين، إن نتائج فحص الشيباني، التي أجريت له في الأردن إيجابية، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها، حماية للوزير العراقي.

وأكد العضايلة، على أن الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن. وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق.

وأوضح العضايلة، أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله الأردن، ملتزما باجراءات التباعد والوقاية.

والتزم الغرايبة حاليا بالحجر المنزلي وبالعمل من المنزل كإجراء احترازي.

وكان الشيباني قد وصل للأردن يوم الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.

والشيباني هو ثاني وزير عراقي يصاب بالفيروس بعد وزير الثقافة حسن ناظم الذي أعلن شفاؤه الشهر الماضي.

المصدر: المملكة