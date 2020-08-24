البرهان يتهم أطرافا بالسعي لتفكيك الجيش والشعب

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، جهات لم يسمها، بالسعي لتشويه سمعة الجيش وشيطنة قوات الدعم السريع لبث الفتنة بينهما.

وقال البرهان في خطاب ألقاه اليوم الاثنين، بمنطقة "وادي سيدنا العسكرية"، إن "جهات تحاول سرقة الثورة"، مؤكدا أن "الجيش لن يسمح بذلك".

وشدد البرهان على تماسك واتحاد الجيش وقوات الدعم السريع، مضيفا أن "الفاشلين يريدون تعليق فشلهم على الجيش، ونقول لهم لا تعلقوا فشلكم في شماعة الجيش".

وأكد أن "الدعوات لإعادة هيكلة الجيش، هدفها تفكيكه، وتفكيك الشعب".

وقال إن "السودان مستهدف في وحدته وحدوده، وهناك جهات تسعى لإضعافه، ونحن نقول لاخواننا في حلايب وشلاتين وارقين نحن معكم .. إن قواتنا المسلحة لن تفرط بشبر من أرض السودان، وحقنا ما بنخلي".

المصدر: RT