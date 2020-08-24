طهران ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وتأمل ببدء الحوار "الليبي الليبي"

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن بلاده ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وتتمنى الاستقرار والهدوء لليبيا.

وأضاف سعيد خطيب زادة: "نأمل بدء الحوار الليبي الليبي في أسرع وقت ليكون ذلك في صالح استقرار ليبيا والقارة الإفريقية".

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وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد طلب الأسبوع الماضي من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

ومن جانبها أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، يوم الجمعة الماضي، وقف إطلاق النار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

المصدر: RT