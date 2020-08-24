 
مباشر

طهران ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وتأمل ببدء الحوار "الليبي الليبي"

أخبار العالم العربي

طهران ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وتأمل ببدء الحوار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ol7d

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن بلاده ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وتتمنى الاستقرار والهدوء لليبيا.

وأضاف سعيد خطيب زادة: "نأمل بدء الحوار الليبي الليبي في أسرع وقت ليكون ذلك في صالح استقرار ليبيا والقارة الإفريقية".

إقرأ المزيد
حكومة الوفاق الليبية تعلن وقف إطلاق النار وتدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية
حكومة الوفاق الليبية تعلن وقف إطلاق النار وتدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد طلب الأسبوع الماضي من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

ومن جانبها أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، يوم الجمعة الماضي، وقف إطلاق النار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا