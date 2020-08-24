الخارجية الإيرانية: التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خطأ جسيم

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل "خطأ استراتيجي جسيم و الكيان الصهيوني غير قادر على ضمان أمنه".

وأضاف سعيد خطيب زادة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خطأ استراتيجي جسيم والكيان الصهيوني غير قادر على ضمان أمنه.. الاتفاق بين الإمارات والكيان الصهيوني جرح في جسد الأمة الإسلامية، والإمارات ارتكبت خطأ جسيما، ونأمل التعويض عنه في أسرع وقت ممكن. لن ينسى العالم الإسلامي خيانة القدس الشريف".

وتابع قائلا:"إسرائيل لاتشكل تهديدا في الخليج في العقيدة الدفاعية والأمنية الإيرانية، وهي أصغر من أن تشكل تهديدا لإيران".

وأكد المتحدث أن إيران لن تتساهل في أمنها ومصالحها القومية، والإمارات تتحمل مسؤولية أي تهديد تشكله إسرائيل في منطقة الخليج.

ودعا المتحدث دول المنطقة إلى عدم تكرار فعل الإمارات والتطبيع"ننصح دول المنطقة بألا تقتفي أثر الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.. دول المنطقة ستتحمل عواقب أي خطأ في الحسابات ناجم عن التطبيع مع إسرائيل.. على دول المنطقة أن تدرك أن إسرائيل غير قادرة على ضمان أمنها ولم تف بعهدها يوما".

المصدر: RT