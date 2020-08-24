وزير الإعلام المصري: المنع في الإعلام بات مستحيلا بسبب عصر السماوات المفتوحة

قال وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، إن المنع في الإعلام بات مستحيلا الآن، بسبب عصر السماوات المفتوحة وانتشار القنوات الفضائية، وزيادة قنوات الإعلام الرقمي.

وأوضح وزير الإعلام، في مقابلة مع قناة "المحور" أن القوانين تحدد عمل وزارته، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والصحافة.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للإعلام هي جهة الإدارة للإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة، بينما هيئة الصحافة تتولى إدارة الإعلام الصحفي المكتوب التابع للدولة أيضا.

وأكد أن تعدد الجهات الإعلامية لا يعني عدم استقلاليتها في اتخاذ القرار، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للإعلام يتولى الضبط والإشراف، ولا يملك أي جهة إعلامية، مرئية كانت أم مكتوبة.

وأكد أن "المنع في الإعلام بات مستحيلا الآن"، موضحا أن ذلك يعود لعصر السماوات المفتوحة وانتشار القنوات الفضائية، وزيادة قنوات الإعلام الرقمي التابع للانترنت، والذي يسمح للمشاهد متابعة البرامج الفضائية في أي وقت.

المصدر: وسائل إعلام مصرية