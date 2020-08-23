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مصر.. 103 إصابات جديدة و19 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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مصر.. 103 إصابات جديدة و19 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أن 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى 19 حالة وفاة.

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وجاءت هذه الأرقام كمؤشر على زيادة الإصابات والوفيات بكورونا، بعد إعلان الوزارة، يوم السبت، عن تسجيل 89 حالة إصابة و12 وفاة بالفيروس.

كما أعلن مجاهد عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر من المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 97340 حالة، من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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