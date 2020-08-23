"الري" المصرية: رفع تقرير نهائي حول مفاوضات سد النهضة لجنوب إفريقيا الجمعة المقبل

كشف المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعي، تفاصيل المفاوضات التي تخوضها مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق.

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وقال السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" المصرية، مساء الأحد، إن المفاوضات ستستكمل يوم الاثنين، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة، مشيرا إلى أنه من المقرر رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب إفريقيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي، يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن حدوث تقدم أو تراجع في المفاوضات، لأن "كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث".

ناصر حاتم

المصدر: RT