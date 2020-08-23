تونس.. 80 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" من ضمنها 71 حالة محلية

أعلنت وزارة الصحة التونسية يوم الأحد، عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 71 حالة محلية و9 حالات وافدة.

وأفادت بأنه ومنذ فتح الحدود في27 يونيو 2020، تم تسجيل 1615 حالة مؤكدة حاملة لفيروس كورونا منها 484 حالة وافدة و1131 حالة محلية و21 حالة وفاة.

وأشارت إلى وجود 38 مصابا في المستشفيات من بينهم 9 بأقسام العناية المركزة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 1288، فيما بلغ عدد المرضى الحاملين للأعراض 160 حالة.

المصدر: RT