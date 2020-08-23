وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن "أخطاء حكام الإمارات"

وصف وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، الشعب الإماراتي بالشقيق للإيرانيين لكنه اعتبر أن حكام الإمارات قد ارتكبوا "أخطاء بحق منطقة الخليج".

وقال حاتمي، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، خلال زيارته إلى موسكو: "الشعب الإماراتي المسلم، شأنه أنه شعب شقيق لنا كشأن جميع شعوب الدول الأخرى".

وأضاف حاتمي: "لكن حكامهم، حكام الإمارات، ارتكبوا أخطاء، وآخرها كان جر الكيان الصهيوني إلى هذه المنطقة الحساسة".

وتابع وزير الدفاع الإيراني: "بالتأكيد هذا الكيان، الذي يعتبر زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة المحيطة به أمرا بناء، سيكون حضوره في أي مكان مصدرا للفساد وعدم الاستقرار".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

واستنكرت إيران هذه الخطوة الإماراتية، وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، إن نهج بلاده تجاه الإمارات سيتغير بعد اتفاقها مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، موضحا: "إذا حدث شيء ما في منطقة الخليج وتضرر أمننا القومي مهما كان الضرر صغيرا، فسنحمل الإمارات مسؤولية ذلك ولن نتهاون معه".

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات