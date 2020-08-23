مراسل RT: المئات من المتظاهرين يصلون إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس ويطالبون بإسقاط النظام

قال مراسل RT في ليبيا، يوم الأحد إن المئات من المتظاهرين وصلوا إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس رافعين شعارات قالوا فيها "الشعب يريد إسقاط النظام".

وانطلقت عدد من التظاهرات ضد "حكومة الوفاق" اليوم الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة السراج مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من "حكومة الوفاق" وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

- أعداد كبيرة من المتضاهرين يصلون الان الى ميدان الشهداء طرابلس وذلك للمطالبة بحقوقهم 💔 تحت مسمى حراك 23 اغسطس #ليبياpic.twitter.com/I9khSL9zor — ليبيا فقط (@Onlyllibya) August 23, 2020

#أخبارليبيا24 | 🔴 عاجل 🔴 | تواصل المظاهرات في #طرابلس | من أمام مقر حكومة الوفاق في العاصمة الشباب يرديدون: الشعب يُريد إسقاط النظام. pic.twitter.com/orr6FNdtN4 — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 23, 2020

ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات مدينة الزاوية يومها الثالث ضد "ممارسات حكومة الوفاق وتردي الأوضاع المعيشية وخلافات وزير داخليتها فتحي باشاغا مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين باشاغا قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى".

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية