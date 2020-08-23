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"أزرق أبيض" يهاجم حزب "الليكود" ويتهمه بالإنخراط بمناورات سياسية بدل البحث عن حل مشاكل المواطنين

مراسل RT: المئات من المتظاهرين يصلون إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس ويطالبون بإسقاط النظام

أخبار العالم العربي

مراسل RT: المئات من المتظاهرين يصلون إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس ويطالبون بإسقاط النظام
Reuters
المئات من المتظاهرين يصلون إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس ويطالبون بإسقاط النظام - صورة من الأرشيف -
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قال مراسل RT في ليبيا، يوم الأحد إن المئات من المتظاهرين وصلوا إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس رافعين شعارات قالوا فيها "الشعب يريد إسقاط النظام".

وانطلقت عدد من التظاهرات ضد "حكومة الوفاق" اليوم الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة السراج مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من "حكومة الوفاق" وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات مدينة الزاوية يومها الثالث ضد "ممارسات حكومة الوفاق وتردي الأوضاع المعيشية وخلافات وزير داخليتها فتحي باشاغا مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين باشاغا قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى".

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية

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