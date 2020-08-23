العراق يسجل 3291 إصابة و75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3291 إصابة و75 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي: "تم فحص 19679 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1433626 نموذجا".

وأضافت: "كما تم تسجيل 3016 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 146409 حالات".

ومنذ بدء الجائحة، بلغ مجموع الإصابات في العراق 204341 إصابة، والوفيات 6428 حالة وفاة.

المصدر: RT