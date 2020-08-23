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العراق يسجل 3291 إصابة و75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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العراق يسجل 3291 إصابة و75 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Essam Al Sudan
طبيب يُعالج مصاباً بكورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 3291 إصابة و75 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي: "تم فحص 19679 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1433626 نموذجا".

وأضافت: "كما تم تسجيل 3016 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 146409 حالات".

ومنذ بدء الجائحة، بلغ مجموع الإصابات في العراق 204341 إصابة، والوفيات 6428 حالة وفاة.

 

المصدر: RT

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