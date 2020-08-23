الكاظمي عن تطبيع أبو ظبي: هذا قرار إماراتي ولا ينبغي لنا التدخل

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إن التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب، قرار إماراتي ولا ينبغي لنا التدخل.

وخلال مقابلة مع صحيفة "الواشنطن بوست"، أكد الكاظمي، أن " بلاده ليست بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية بعد هزيمة تنظيم داعش، وإنما بحاجة إلى قوات أمريكية تركز على التدريب وبناء القدرات".

وأضاف، أن "القادة العراقيين السابقين كانوا خجولين بشأن الاعتراف بالدعم العسكري من الولايات المتحدة، ونحن نعتقد أن هذه العلاقة لا تدعو إلى الإحراج، بل شيء يجب أن نفخر به".

المصدر: واشنطن بوست