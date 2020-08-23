الحكومة الأردنية تعلن جهوزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأحد، أن حكومته جاهزة للمرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا في البلاد، هي ستتدرج بآلية الحظر، مؤكدا أن بدء العام الدراسي سيكون في موعده.

إقرأ المزيد

وقال الرزاز إن بدء العام الدراسي سيتم بموعده في 1 سبتمبر، مشيرا إلى أنه في ضوء تطورات الوضع الوبائي سيكون هناك مجموعة بدائل جاهزة تعتمد على مستوى الخطورة.



ولفت إلى أن بعض المدارس الحكومية والخاصة ستداوم كالمعتاد مع الالتزام بالمتطلبات الصحية، بعضها بشكل جزئي، والأقلية في الأماكن التي يتم عزلها، سيكون التعلم فيها عن بعد.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة، ولغايات الحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كورونا، ستتدرج بآلية الحظر على مستوى الحي أو اللواء أو المحافظة، ولن تتوانى عن أي إجراء من شأنه حماية مواطنينا من هذه الجائحة التي ترجح منظمة الصحة العالمية بأن العالم لن يتخلص منها قبل عامين من الآن.



ولفت الرزاز إلى أن حكومته أصبحت اليوم أكثر استعدادا للتعامل مع الموجة الثانية من الجائحة التي تجتاح غالبية دول العالم بوتيرة إصابات أعلى بكثير مما كانت عليه سابقا.







المصدر: عمون