إيطاليا ترسل سفينتين عسكريتين محملتين بالمساعدات إلى لبنان

أعلنت سفارة إيطاليا في لبنان وصول سفينة San Giusto العسكرية الإيطالية اليوم الأحد إلى مرفأ بيروت، ضمن إطار "عملية طوارئ الأرز" التي أطلقتها إيطاليا لمساعدة لبنان.

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وتحمل السفينة مستشفى ميدانيا وهو المستشفى الميداني الذي استعمل في إيطاليا خلال جائحة "كوفيد 19"، والذي سيتم تجهيزه في حرم الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث-بعبدا، ووحدة لرفع الأنقاض من فوج الهندسة في الجيش الإيطالي التي ستساعد في عمليات إزالة الردم في منطقة المرفأ، ووحدة من المتخصصين في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وقال وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني الذي يزور بيروت غدا الاثنين إن "وصول سفينة San Giusto إلى بيروت يشكل دلالة إضافية على التقارب الإيطالي من الشعب اللبناني، في مثل هذه الأوقات الصعبة التي تعصف بالبلاد".

ومن المرتقب أن تصل أيضا إلى لبنان غدا السفينة العسكرية ETNA محملة بمساعدات إنسانية أخرى، وأعلن مسؤول الاحتياط في البحرية الإيطالية الأدميرال نيكولا دي فيلتشه، أن الباخرة ETNA التي تحمل مستشفى وعددا من الغرف الجراحية والطبابة، ستساعد في تخفيف العبء عن المستشفيات، كما أنها تحتوي على قوارب نقل يمكن استخدامها بين البحر والبر، ومعامل للتصليح والصيانة هدفها مساعدة السكان الذين تهدمت منازلهم من أجل إصلح الأضرار، تستخدم عادة في المناطق المنكوبة وأثناء تعرض المناطق للزلزال".

وهز مرفأ بيروت انفجار ضخم في 4 أغسطس، قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين مواد خطرة بظروف رديئة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة الآلاف.



المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام