3 وفيات و27 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري

أعلنت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، وفاة ثلاث أشخاص من المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مناطق سيطرتها.

وأوضحت هيئة الصحة في الإدارة أن الوفيات توزعت على كل من القامشلي والرقة والشهباء، بواقع وفاة في كل منطقة.

ووفقا للإحصاءات الأخيرة يرتفع بذلك عدد الإصابات في المنطقة إلى 354، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 22 حالة.

وحول توزع الإصابات الجديدة أشارت الهيئة إلى أن معظمها تم تسجيله في القامشلي (12 حالة)، بينما تم تسجيل 4 إصابات في مدينة الحسكة، و3 في كل من عامودا، والشهباء، وإصابة واحدة في كل من الرميلان والدرباسية والقحطانية.

وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس في المنطقة إلى 58 شخصا.

وكانت "الإدارة الذاتية" أعلنت أمس وفاة رجل في الـ 84 من عمره في الحسكة بعد إصابته بكوفيد 19.

المصدر: RT