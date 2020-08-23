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مصر .. فيضان النيل محتمل أن يكون أعلى من المتوسط

أخبار العالم العربي

مصر .. فيضان النيل محتمل أن يكون أعلى من المتوسط
Reuters
النيل
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أكدت وزارة الري المصرية أن البيانات تشير إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل، وأن المؤشرات الأولية للفيضان تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون أعلى من المتوسط.

وجاء في بيان وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر أكدت خلال اجتماع لها أن البيانات تشير إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.

وتظهر المؤشرات الأولية للفيضان إلى احتمال أن يكون أعلى من المتوسط، و أن الوارد خلال الشهر الحالي أعلى من نظيره في العام الماضي، بالإضافة إلى أنه سوف يكون هناك مؤشر جيد عن حالة الفيضان في نهاية سبتمبر .


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وتشير صور التنبؤ خلال الفترة من ( 22 إلى 24) أغسطس الحالي إلى ارتفاع في معدل سقوط الأمطار.

المصدر: بوابة الأهرام 

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