تطورات جديدة في قضية الطفل السعودي نهار الحارثي المثيرة للجدل

دانت الهيئة الصحية الشرعية في الطائف طبيبا وممرضا في قضية الطفل، نهار الحارثي، المعروف إعلاميا بضحية استئصال الغدة التناسلية.

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وقررت الهيئة، أمس السبت، تغريمهما 160 ألف ريال في الحقين العام والخاص، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال قصي الشريف، محامي الطفل الشاكي، إن الهيئة دانت اثنين فقط، أحدهما طبيب ثبت عدم وجوده في موقعه وقت الحادثة، والآخر ممرض طوارئ ثبت تدخله في القضية بتوجيه الطفل بضرورة فتح ملف طبي، وهو توجيه خارج اختصاصاته.

وأضاف أنه تم تغريم المدعى عليهما 5 آلاف ريال في الحق الخاص لكل منهما، وسداد 150 ألفا بالمناصفة بين الاثنين، (نصف الدية في الحق الخاص).

واتهم سلطان الحارثي، والد الطفل نهار، مستشفى الملك فيصل بالإهمال والتقصير وإحداث خطأ طبي أسفر عن استئصال غدة نجله.

واستغرب الأب قرار الهيئة الشرعية بتبرئة عدد من المتهمين في القضية، ومنهم من كان طرفا في تأخير التدخل لعلاج نجله وإسعافه.

وكان الطفل نهار راجع المستشفى قبل أكثر من عام، ورفض المستشفى علاجه بحجة عدم وجود كرت العائلة الأصل، رغم محاولة أسرته تقديم بطاقته مع صورة مستنسخة للكرت لحين إحضار الأصل، إلا أن موظف الاستقبال والمدير المناوب والممرض رفضوا إجراء اللازم، حتى فقد الطفل إحدى الغدد التناسلية.

المصدر: صحيفة عكاظ