أكاديمي سعودي عاطل عن العمل يجذب الانتباه بطريقة خاصة والنتيجة لم تكن متوقعة (فيديو)

أصبح عبد اللطيف جرفان، حديث السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعدما ظهر في مقطع فيديو مرتديا زي التخرج الجامعي، خلال بيعه الشاي على أحد الطرقات.

وكان الجرفان يستهدف من ظهوره لفت الأنظار لطلبه في الحصول على وظيفة تناسب تخصصه في تقنية المعلومات بدرجة ممتاز من إحدى الجامعات الأمريكية.

وبعد ظهور الجرفان، أعلن إبراهيم العسيري وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلقي الجرفان عرضيين وظيفيين سيختار بينهما بينما ينتظر تلقي المزيد من العروض.

وبعد تسليط الضوء على الأكاديمي أفاد العسيري بأن جميع عروض الوظائف التي تلقاها بائع الشاي الأكاديمي، كانت وهمية.

وقال العسيري في تغريدة قام بحذفها فيما بعد، بدا فيها غاضبا "الرجاء من الأخوة اللي حابين يفيدون عبد اللطيف بوظيفة من أصحاب الشركات أو المناصب التواصل معي على الخاص، أو رقم التنسيق الظاهر في البايو، ماهو معقول كمية العرض للوظايف، ولا فيه أي أحد كان جاد فعليا غير انهم حابين "يكسبون شو" لذلك جرى التنوية".

إلا أن ما جاء في تغريدة العسيري لم يمر مرور الكرام، حيث تعهد "بنك الرياض" بتوظيف الشاب السعودي عبد اللطيف جرفان الذي ظهر في مقطع فيديو يبيع الشاي رغم حصوله على الماجستير في تقنية المعلومات.

وقال البنك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه يتم البحث عن شباب وشابات الوطن الطموحين، ويفتخرون بعزيمة وإصرار عبد اللطيف، وسيتم التواصل معه لتنسيق موعد مقابلة شخصية.

نفتخر بعزيمتك وإصرارك عبداللطيف 👏

في #بنك_الرياض لا يتوقف بحثنا عن شباب وشابات الوطن الطموحين 🇸🇦



سيتم التواصل معك لتنسيق موعد مقابلة شخصية، تمنياتنا لك بالتوفيق. https://t.co/dlULIaeNZD — بنك الرياض (@RiyadBank) August 21, 2020

المصدر: وسائل إعلام سعودية