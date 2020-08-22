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الجيش الإيراني: سنرد على أي تهديد من التحالف السعودي الأمريكي في أقصر وقت ممكن

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الجيش الإيراني: سنرد على أي تهديد من التحالف السعودي الأمريكي في أقصر وقت ممكن
tasnimnews.com
قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري.
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أكد الجيش الإيراني أن قواته والحرس الثوري للبلاد في حالة تأهب لإحباط أي تهديد ضد إيران بصرف النظر إن كان نابعا عن إسرائيل أو "التحالف السعودي الأمريكي".

وقال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، في تصريح أدلى به ظهر اليوم السبت: "إن قوات الجيش والحرس الثوري جاهزتان لإحباط أي تهديد ضد إيران والإسلام".

وأشار حيدري إلى أنه "لا يهم القوات المسلحة الإيرانية سواء كان هذا التهديد من الأمريكيين أو الكيان الصهيوني أو التحالف السعودي الأمريكي"، وتابع: "حققت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية... نجاحات وإنجازات ملحوظة للغاية".

وشدد المسؤول العسكري الكبير على استعداد القوات المسلحة إلى جانب الحرس الثوري للرد على أي تهديد "في أقصر فترة زمنية".

وأردف: "لقد قلنا دائما إننا لا ننوي الاعتداء على أي بلد وتهديده، لكن يجب أن يعلم الجميع أننا سندافع باقتدار وصلابة عن قيم الثورة وسيادة نظام الجمهورية الإسلامية المقدسة".

المصدر: "تسنيم"

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